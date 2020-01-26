​США возобновили контртеррористические операции в Сирии

Американские подразделения в Сирии активизировали контртеррористические операции после паузы, которая была вызвана необходимостью обеспечить защиту сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани,

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, об этом сообщил глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи.

“Темпы восстанавливаются”,- заявил Маккензи.

Вместе с тем Маккензи не стал уточнять, как долго американские войска ещё будут оставаться в стране, отметив готовность ВС справляться с различными ситуациями “по мере их развития в будущем”.

“Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь. И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнёрами здесь...Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательному разгрому ИГ”, - подчеркнул он.