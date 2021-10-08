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США возобновили эвакуацию афганцев

США возобновили эвакуацию афганцев Американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США.
Другие страны
8 октября 2021 г. 02:31
США возобновили эвакуацию афганцев

Американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооруженных сил США, генерал-майор Кори Мартин.

Он напомнил, что данная операция по эвакуации ранее приостанавливалась в связи с выявлением среди афганцев больных корью. "За пределами континентальной части США еще остаются 10-15 тыс эвакуируемых афганцев. Их переместят в США. Это перемещение ставилось на паузу, так как (среди эвакуируемых) были выявлены случаи заболевания корью. Всем эвакуируемым были сделаны прививки от кори, свинки и краснухи. Затем был установлен период ожидания продолжительностью в 21 день, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний", - сказал военачальник.

"Этот период вакцинации и ожидания завершился во многих точках в Европе и (в зоне оперативной ответственности) Центрального командования (ВС США). Поэтому во вторник из Европы вылетел первый (такой) рейс, прибывший в Филадельфию (штат Пенсильвания). А сегодня... состоялся второй рейс. И в воздух поднялся третий рейс. Процесс продолжения вывоза (эвакуируемых) из (зон оперативной ответственности) Европейского командования (ВС США) и Центрального командования возобновился. Насколько я понимаю, рейс из (зоны оперативной ответственности) Центрального командования вылетает позже сегодня или завтра (в пятницу)", - отметил Мартин.

Представитель ТРАНСКОМ уточнил, при таких перевозках используются "коммерческие воздушные суда - зафрахтованные либо Госдепартаментом, либо Министерством обороны США". "Начиная с этих выходных, вы увидите более последовательное перемещение (эвакуируемых афганцев в континентальную часть США) на ежедневной основе", - добавил генерал-майор.

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