США возьмут на себя обязанность по защите Японии ядерным оружием

Правительства Японии и США приняли решение составить совместный документ, в котором впервые четко будет прописана готовность американской стороны защищать Японию от потенциального внешнего агрессора методами, включающими ядерное оружие.
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Ожидается, что для обсуждения содержания этого документа уже в текущем месяце стороны проведут переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два". По сведениям источников издания в японском правительстве, готовящийся совместный документ четко обрисует систему "расширенного сдерживания", в рамках которой США обязуются защищать Японию. В частности, в совместном документе будет особенно подчеркнута готовность США осуществлять сдерживание посредством ядерного оружия. Там также будут описано, при каких условиях США будут готовы к военным действиям в отношении третьих стран, угрожающим японской стороне.
По данным газеты, на составление подобного документа японско-американский альянс подталкивает "растущая ядерная угроза со стороны России и Китая". При этом подчеркивается, что детальная версия документа, который предполагается принять до конца этого года, не будет предана огласке из соображений безопасности.
Отметим, что между Японией и США действует Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Согласно пятой статье этого договора, каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции. Ранее в заявлениях американские официальные лица, включая президентов, неоднократно подтверждали намерение обеспечивать оборону Японии, в том числе с применением ядерных вооружений.