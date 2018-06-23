США возложили ответственность на Россию в случае эскалации конфликта в Сирии

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Постоянный представитель американской стороны при ООН Никки Хейли заявила, что Россия должна содействовать прекращению "нарушения сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии", а также подчеркнула, что ответственность за любую дальнейшую эскалацию в регионе будет нести российская сторона, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам Н.Хейли, Сирия активизировала военные операции на юго-западе региона. Речь идет о зоне деэскалации, созданной Иорданией, США и Россией.

"Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране", - отметила Н.Хейли.

Она также добавила, что данные ООН свидетельствуют о гибели людей и перемещении свыше 11 тысяч человек из-за недавних операций, которые провела Сирия.