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    США восстанавливают масштабные санкции против Ирана

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, хотя согласно сделке механизм возврата санкций предусмотрен только в случае нарушения Ираном договоренностей, чего не произошло, США объявили об этом в одностороннем порядке. 

    Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение.

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