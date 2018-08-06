США восстанавливают масштабные санкции против Ирана

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, хотя согласно сделке механизм возврата санкций предусмотрен только в случае нарушения Ираном договоренностей, чего не произошло, США объявили об этом в одностороннем порядке.

Ни одна сторона многостороннего соглашения не поддержала данное решение.