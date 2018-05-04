США воссоздали Второй флот ВМС, сославшись на "конкуренцию великих держав"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году, сославшись на "конкуренцию великих держав".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщили в ВМС США.

"Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на Восточном побережье (США) и в северной части Атлантического океана", — говорится в заявлении флота.

"В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике", — заявил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

Второй флот ВМС США существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.