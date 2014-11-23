США вооружат суннитские племена Ирака для борьбы с "Исламским государством"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты планируют вооружать и готовить в Ираке для борьбы с группировкой "Исламское государство" (ИГ) не только подразделения регулярной армии и курдских ополченцев, но и отряды суннитских племен, закупая для них автоматы АК-47, гранатометы и минометы. Именно об этом идет речь в запросе Пентагона о дополнительных ассигнованиях на 2015 финансовый год.

Как сообщает Report со ссылкой на NEWSru, документ, направленный в Конгресс, размещен на сайте американского правительства.

В соответствии с этим документом министерство обороны США намерено поставить суннитским племенам в Ираке оружие на сумму 24 млн долларов. Это лишь малая часть общего объема военной помощи, которая будет оказана иракцам для борьбы с исламистами. Администрация Барака Обамы планирует потратить на эту программу 1,618 млрд долларов, из которых 1,240 млрд получат армия и силы безопасности Ирака, 354 млн - формирования курдских ополченцев "пешмерга".

Объявляя официально об этой программе в начале ноября, представители Пентагона говорили в основном о подготовке в Ираке регулярных военных подразделений и курдских формирований, не уделяя большого внимания суннитским племенам. Однако в документе, направленном в Конгресс, отмечается, что взаимодействие с ними "будет иметь в долгосрочной перспективе критически важное значение для разгрома ИГ".

Американские военные считают, что отряды суннитских племен, сильно пострадавших от исламистов, будут готовы вести боевые действия, если получат необходимое количество оружия. Они могут стать эффективной силой, тем более что "им придется сражаться на своей территории и среди собственного народа", убежден Пентагон.