США вновь расширили санкции в отношении Ирана

США в очередной раз расширили санкции в отношении Ирана. Новые ограничения коснутся 9 компаний, в том числе иранских, связанных с нефтехимической деятельностью ИРИ.

США в очередной раз расширили санкции в отношении Ирана. Новые ограничения коснутся 9 компаний, в том числе иранских, связанных с нефтехимической деятельностью ИРИ.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) ввело санкции против девяти организаций в различных юрисдикциях, которые играли решающую роль в производстве, продаже и отгрузке иранских нефтехимических продуктов и нефти на сотни миллионов долларов покупателям в Азии", - сказано в сообщении.

В новый список санкций вошли шесть иранских компаний и три фирмы, базирующиеся в Малайзии и Сингапуре. В числе попавших под санкции компаний - крупнейший иранский производитель полиэтилена Amir Kabir Petrochemical Company.