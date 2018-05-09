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    США вновь продлили режим санкций в отношении Сирии

    Соответствующее уведомление Белый дом направил в среду руководству Конгресса США

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии еще на год. Соответствующее уведомление Белый дом направил в среду руководству Конгресса США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст данного документа обнародовала пресс-служба американского лидера.

    Речь идет о далеко не первом решении главы администрации США о сохранении в силе этих ограничительных мер. Они вводились на основании целого ряда исполнительных указов президента США в период с 2004-2012 годов.

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