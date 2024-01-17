США вновь причислят хуситов к террористам

Власти США намерены вновь внести движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций.

Власти США намерены вновь внести движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AР со ссылкой на близкие к Белому дому источники.

По данным агентства, решение администрации США связано с участившимися атаками хуситов на коммерческие суда в Красном море. В ответ на это 12 января США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене, в том числе с применением крылатых ракет Tomahawk. Йемен также подвергся ударам 13 и 14 января.

Отметим, что в 2021 году госсекретарь Энтони Блинкен исключил движение "Ансар Аллах" из списка террористических организаций, чтобы облегчить поставку гумпомощи в Йемен.