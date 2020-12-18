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США вносят 77 организаций из Китая и других стран в санкционный список

США вносят 77 организаций из Китая и других стран в санкционный список Соединенные Штаты вносят 77 организаций из Китая и ряда других стран в черный список в связи с "серьезными нарушениями прав человека" Пекином и расширением деятельности КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.
Другие страны
18 декабря 2020 г. 19:38
США вносят 77 организаций из Китая и других стран в санкционный список

Соединенные Штаты вносят 77 организаций из Китая и ряда других стран в черный список в связи с "серьезными нарушениями прав человека" Пекином и расширением деятельности КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, ведающий вопросами торговли.

"Сегодня мы перечисляем 77 организаций, которые мы добавляем в список. Большая часть из них - свыше 50 - это китайские организации, которые мы вносим в список за поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные Коммунистической партией Китая против своих собственных граждан при помощи этих компаний, <...> и за расширение присутствия Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - пояснил он.

"Есть также 17 других компаний вне Китая, которые будут внесены в список по ряду причин", - добавил представитель администрации.

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