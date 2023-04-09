США внимательно следят за учениями Китая возле Тайваня

В США заявили, что "внимательно наблюдают" за учениями Китая возле Тайваня.

В США заявили, что "внимательно наблюдают" за учениями Китая возле Тайваня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Представитель Американского института на Тайване, фактически исполняющий обязанности посольства, заявил, что США "имеют достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности".

"Как мы уже говорили, у Пекина нет причин превращать этот транзит, который отвечал давней практике и политике США, в нечто, чем он не является, или использовать его как повод для чрезмерной реакции", - добавил представитель.

Каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Соединенные Штаты постоянно призывают к сдержанности и неизменности статус-кво, заявил он.