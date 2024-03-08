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США внесут в СБ ООН резолюцию против ядерного оружия в космосе

США внесут в СБ ООН резолюцию против ядерного оружия в космосе США внесут в СБ ООН резолюцию против размещения ядерного оружия в космосе.
Другие страны
8 марта 2024 г. 02:21
США внесут в СБ ООН резолюцию против ядерного оружия в космосе

США внесут в СБ ООН резолюцию против размещения ядерного оружия в космосе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что резолюция, проект которой находится на начальной стадии разработки, может предполагать подтверждение обязательств стран по договору о космосе 1967 года. Договор запрещает использование небесных тел и космоса для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений, но оставляет за рамками использование обычных вооружений в космосе. Также он предполагает запрет на размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве.

К договору уже присоединились 110 государств, но 23 из них еще не завершили его ратификацию.

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