США внесут в санкционные списки нефтяной флот Венесуэлы

Вашингтон вносит в черный список 34 судна, которые использует венесуэльская компания PDVSA, а также вводит санкции в отношении двух компаний, которые осуществляют поставки нефти из Боливарианской Республики на Кубу.

Об этом заявил в пятницу во время выступления в Хьюстоне (штат Техас) вице-президент США Майкл Пенс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы принимаем меры в отношении источника доходов режима Мадуро [действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро]. По указанию президента [США Дональда] Трампа США введут санкции в отношении 34 судов, которые принадлежат или находятся под управлением PDVSA, а также против двух компаний, которые поставляют венесуэльскую нефть на Кубу", - сказал Пенс. "Мы изучаем возможность введения дополнительных санкций в отношении финансового сектора [Венесуэлы] в последующие дни", - сообщил он.

Вице-президент также отметил, что США "рассматривает все варианты действий" в отношении Венесуэлы. "Николасу Мадуро лучше не испытывать решимость США", - добавил Пенс. "Америка продолжит оказывать все возможное давление по дипломатическим каналам и в сфере экономики, чтобы обеспечить смену власти и установление демократии в Венесуэле мирным путем", - подчеркнул вице-президент. Он сообщил, что в среду, 10 апреля, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Позже Минфин США объявил о введении в действие санкций, о которых сообщил Пенс во время выступления в Хьюстоне.