США внесут 700 иранских компаний в санкционный список

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Минфин США внесет 5 ноября 700 организаций из Ирана в санкционный список.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава ведомства Стивен Мнучин.

"В понедельник минфин добавит более 700 наименований в наш список заблокированных компаний. В него войдут сотни целей, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с СВПД, а также более чем 300 новых наименований", - заявил С.Мнучин.