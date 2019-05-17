США внесли в санкционный "список Магнитского" представителей Мексики

США расширили список санкций по глобальному "закону Магнитского", в него вошли представители Мексики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства финансов.

В список вошли 11 граждан Мексики, а также 10 юридических лиц. Так, в частности, в санкционный список вошли следующие мексиканские компании: A&A Estudio Arquitectonico, Bodecarne, Grantura, Iyari, Jafiela Boutique, Valor Y Principio De Dar.

Вся собственность фигурантов списка, которую удастся найти в юрисдикции США, будет заблокирована, а физлицам и организациям в США будет запрещено иметь с ними дело.