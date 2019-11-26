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США внесли в санкционные списки по Венесуэле кубинскую Corporacion Panamericana

США внесли в санкционные списки по Венесуэле Corporacion Panamericana

Министерство финансов США внесло во вторник в свои санкционные списки по Венесуэле кубинскую компанию Corporacion Panamericana. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами финансового ведомства.

В заявлении отмечается, что Corporacion Panamericana связана с уже находящейся под американскими рестрикциями кубинской компанией Cubametales, которая занимается экспортом и импортом металлов, топлива и смазочных материалов.

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