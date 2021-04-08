США внесли семь организаций из Китая в черный список

Министерство торговли США внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами

Министерство торговли США сегодня внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении американского ведомства.

"Министерство торговли США добавило семь компаний из Китая в свой перечень организаций, чьи операции идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики Соединенных Штатов", - отмечается в документе.