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США внесли семь организаций из Китая в черный список

США внесли семь организаций из Китая в черный список Министерство торговли США внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами
Другие страны
8 апреля 2021 г. 17:33
США внесли семь организаций из Китая в черный список

Министерство торговли США сегодня внесло в черный список семь технологических организаций из КНР, чьи действия, по мнению Вашингтона, идут вразрез с американскими национальными интересами.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении американского ведомства.

"Министерство торговли США добавило семь компаний из Китая в свой перечень организаций, чьи операции идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

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Версия на английском языке US blacklists seven Chinese companies

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