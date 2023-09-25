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США внесли в черный список организации России, Китая, ФРГ и ряда стран

США внесли в черный список организации России, Китая, ФРГ и ряда стран Министерство торговли США ввели экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана, Финляндии.
Другие страны
25 сентября 2023 г. 17:25
США внесли в черный список организации России, Китая, ФРГ и ряда стран

Министерство торговли США ввели экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана, Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, сообщило, что эти "организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". В перечень были включены российские компании ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА.

17.07

Министерство торговли США внес пять компаний из России в черный список за нарушение экспортного контроля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении министерства.

В список ограничений также вошли организации из ФРГ и КНР.

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Версия на английском языке US blacklists organizations from Russia, China, Germany
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