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США внесли пять китайских компаний в черный список за сотрудничество с РФ

США внесли пять китайских компаний в черный список за сотрудничество с РФ Минторговли США внесла в черный список пять китайских компаний - Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics за сотрудничество с Россией и после начала боевых действий в Украине.
Другие страны
29 июня 2022 г. 12:07
США внесли пять китайских компаний в черный список за сотрудничество с РФ

Минторговли США внесла в черный список пять китайских компаний - Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics за сотрудничество с Россией и после начала боевых действий в Украине.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times.

Против компаний вводятся ограничения на приобретение товаров из США, а также продукции, произведенной в других странах с американским участием или по американским технологиям.

"Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят",— заявил британский замминистра торговли Алан Эстевес.

Еще в апреле зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил о том, что американская сторона подозревает Китай и корпорации этой страны в поддержке вооруженных сил России.

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Версия на английском языке US blacklists five Chinese companies for cooperation with Russia

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