О нас

Пентагон вложил $5,3 млрд в расширение производства боеприпасов

Пентагон вложил $5,3 млрд в расширение производства боеприпасов Пентагон потратил $5,3 млрд с 2022 года на расширение производства снарядов.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 08:30
Пентагон вложил $5,3 млрд в расширение производства боеприпасов

Пентагон потратил $5,3 млрд с 2022 года на расширение производства снарядов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно отчету, США инвестировали эту сумму в то, чтобы нарастить внутреннее производство боеприпасов или их компонентов. При этом в 2022 году страна в месяц выпускала 14,4 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров, пять систем залпового огня HIMARS, 21 ракетный комплекс Patriot. В настоящее время их количество выросло до 40 тыс., восьми и 42 соответственно.

Накануне администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи в размере $250 млн. Он включает зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
Париж-2024: Еще один азербайджанский спортсмен стал паралимпийским чемпионом
2 сентября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi