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США вложат свыше $50 млрд на выпуск полупроводников вокруг ситуации в Тайване

США вложат свыше $50 млрд на выпуск полупроводников вокруг ситуации в Тайване Власти США намерены инвестировать около 52 млрд долларов в развитие ключевых отраслей отечественной промышленности, включая производство полупроводников.
Другие страны
10 августа 2022 г. 13:41
США вложат свыше $50 млрд на выпуск полупроводников вокруг ситуации в Тайване

Власти США намерены инвестировать около 52 млрд долларов в развитие ключевых отраслей отечественной промышленности, включая производство полупроводников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из закона о поддержке производителей полупроводников (CHIPS and Science Act), подписанном президентом Джо Байденом.

С помощью нового закона США смогут одержать победу "в экономическом состязании XXI века", считает глава Белого Дома. Ожидается, что законопроект поможет снизить зависимость страны от внешних поставок и усилить позиции Вашингтона в конкурентной борьбе с китайскими производителями.

Усиление напряженности на Тайване способно привести к новой волне дефицита полупроводников, рассказал ранее официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву.

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Версия на английском языке US to invest over $50B in semiconductor production around Taiwan situation

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