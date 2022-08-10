США вложат свыше $50 млрд на выпуск полупроводников вокруг ситуации в Тайване

Власти США намерены инвестировать около 52 млрд долларов в развитие ключевых отраслей отечественной промышленности, включая производство полупроводников.

Власти США намерены инвестировать около 52 млрд долларов в развитие ключевых отраслей отечественной промышленности, включая производство полупроводников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из закона о поддержке производителей полупроводников (CHIPS and Science Act), подписанном президентом Джо Байденом.

С помощью нового закона США смогут одержать победу "в экономическом состязании XXI века", считает глава Белого Дома. Ожидается, что законопроект поможет снизить зависимость страны от внешних поставок и усилить позиции Вашингтона в конкурентной борьбе с китайскими производителями.

Усиление напряженности на Тайване способно привести к новой волне дефицита полупроводников, рассказал ранее официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву.