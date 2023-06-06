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США включили в санкционный список по Ирану несколько компаний и физических лиц из Китая

США включили в санкционный список по Ирану несколько компаний и физических лиц из Китая Министерство финансов США включили в санкционный список по Ирану семь физических лиц и шесть компаний, в том числе из Китая.
Другие страны
6 июня 2023 г. 20:38
США включили в санкционный список по Ирану несколько компаний и физических лиц из Китая

Министерство финансов США включили в санкционный список по Ирану семь физических лиц и шесть компаний, в том числе из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ведомства.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении сети из семи физических лиц и шести компаний в Иране, КНР и Гонконге в связи с иранской программой создания баллистических ракет", - отмечается в заявлении.

По мнению Минфина, лица, подпавшие под санкции, помогали Ирану получить "важные детали и технологии для ключевых участников разработки иранских баллистических ракет". В частности, в список были включены китайские компании и связанные с ними лица, которые продали в Иран центрифуги и электронику. Как утверждает американское ведомство, процесс покупки координировал военный атташе Ирана в Пекине, который также подпал под ограничительные меры.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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