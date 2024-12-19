США включили в санкционный список по Ирану девять нефтетанкеров

Министерство финансов США ввело санкции против девяти компаний и девяти нефтетанкеров за связи с Ираном.

Министерство финансов США ввело санкции против девяти компаний и девяти нефтетанкеров за связи с Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

По версии американских властей, компании и суда участвовали в торговле иранской нефтью и нефтехимическими продуктами, которые приносят Тегерану "миллиардные доходы".

Минфин утверждает, что эти доходы идут на поддержку ядерной программы Ирана, разработку и распространение баллистических ракет, а также на финансирование проиранских групп в регионе.

Отметим, что включение в перечень рестрикций влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.