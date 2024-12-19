О нас

США включили в санкционный список по Ирану девять нефтетанкеров

США включили в санкционный список по Ирану девять нефтетанкеров Министерство финансов США ввело санкции против девяти компаний и девяти нефтетанкеров за связи с Ираном.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 23:10
США включили в санкционный список по Ирану девять нефтетанкеров

Министерство финансов США ввело санкции против девяти компаний и девяти нефтетанкеров за связи с Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

По версии американских властей, компании и суда участвовали в торговле иранской нефтью и нефтехимическими продуктами, которые приносят Тегерану "миллиардные доходы".

Минфин утверждает, что эти доходы идут на поддержку ядерной программы Ирана, разработку и распространение баллистических ракет, а также на финансирование проиранских групп в регионе.

Отметим, что включение в перечень рестрикций влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
Суммарная добыча нефти с АЧГ достигла 600 млн тон
13 декабря 2024 г. 16:24
Депутат Госдумы: Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз, на постсоветском пространстве был бы мир
Депутат Госдумы: Если бы Гейдар Алиев возглавил Советский Союз, на постсоветском пространстве был бы мир
13 декабря 2024 г. 09:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi