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США включили в санкционные списки восемь дочек "Новатэк" в Китае

США включили в санкционные списки восемь дочек "Новатэк" в Китае Госдепартамент США ввел санкции в отношении восьми зарегистрированных в Китае дочерних предприятий российской энергетической компании "Новатэк".
Другие страны
10 января 2025 г. 21:56
США включили в санкционные списки восемь дочек Новатэк в Китае

Госдепартамент США ввел санкции в отношении восьми зарегистрированных в Китае дочерних предприятий российской энергетической компании "Новатэк".

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В частности, под рестрикции подпали такие компании, как Xuanwu Wenqu Sea Freight Shanghai, Xuanwu Lucun Sea Freight Shanghai, Xuanwu Tianyue Sea Freight Shanghai, Xuanwu Trading Shanghai, Xuanwu Zuofu Sea Freight Shanghai, Xuanwu Youbi Sea Freight Shanghai, Xuanwu Tiankui Sea Freight Shanghai и Xuanwu Tianji Sea Freight Shanghai. Как утверждается в сообщении Госдепартамента, они являются дочерними предприятиями компании Novatek China Holdings, которая ранее также была включена в санкционные списки.

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