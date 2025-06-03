США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

Пентагон собирается включить Гренландию в зону ответственности Северного командования Вооруженных сил, которое занимается обеспечением обороны Северной Америки.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ.

Отмечается, что информацией поделился чиновник из Минобороны США и еще два источника, информированных о планах ведомства.

Сейчас Гренландия находится в ведении Европейского командования ВС США. Перевод может состояться уже на этой неделе, говорят собеседники издания.

Отмечается, что что речь идет о "символическом жесте", который позволит сильнее привязать Гренландию - самоуправляемую территорию Дании - к США. Вместе с тем, после такого шага американское командование может расширить охват американской программы создания противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), чтобы она покрывала и Гренландию.

"С точки зрения географии это имеет смысл. С политической точки зрения это, безусловно, обеспокоит Европу", - заявил один из собеседников издания.

Другой источник сказал, что Вашингтон не стал ставить в известность о своих планах правительство Дании.