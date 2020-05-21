​США выходят из Договора по открытому небу

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/0a9587efbbb15454f2595ce99ed71107/868e6ee5-1d67-4fd3-8663-c83dd035442b_292.jpg

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, но его (договора – прим. ред.) возобновление возможно.

"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора. - прим. ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение".

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА Новости, что никаких нарушений Договора со стороны Москвы нет.

"Все эти вопросы, которые поднимают США, являются предметом обсуждений в рамках консультативной комиссии по открытому небу", — сказал дипломат.

Напомним, что договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.