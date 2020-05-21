​США выходят из Договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, но его (договора – прим. ред.) возобновление возможно.
"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора. - прим. ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение".
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил РИА Новости, что никаких нарушений Договора со стороны Москвы нет.
"Все эти вопросы, которые поднимают США, являются предметом обсуждений в рамках консультативной комиссии по открытому небу", — сказал дипломат.
Напомним, что договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Договор подписали 34 государства.