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США выделят 225 млн долларов для борьбы с коронавирусом по всему миру

США выделят 225 млн долларов для борьбы с коронавирусом

США выделят 225 миллионов долларов на гуманитарную, медицинскую и экономическую помощь для борьбы с коронавирусом по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге во вторник.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы готовы дополнительно выделить 225 миллионов долларов на гуманитарную, медицинскую и экономическую помощь для активизации усилий по борьбе (с пандемией коронавируса) по всему миру", - сказал Помпео.

По его словам, это станет дополнением к уже выделенному пакету гуманитарной помощи на сумму почти 274 миллионов долларов США, которая была адресована 64 странам.

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