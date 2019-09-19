 Наверх

США выдали Роухани и Зарифу визы для участия в ГА ООН в Нью-Йорке

США выдали Роухани и Зарифу визы для участия в ГА ООН в Нью-Йорке

Власти США выдали президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел этой страны Джаваду Зарифу визы для посещения предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе. 

Как передает Report, об этом ТАСС сказал в четверг представитель постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter подтвердил намерения Зарифа отправиться на Генассамблею ООН. "Министр иностранных дел [Ирана] Джавад Зариф утром в пятницу (20 сентября - прим. ТАСС) отправится в Нью-Йорк для посещения 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - написал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!