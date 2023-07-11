США вернулись в ЮНЕСКО

Процедура возвращения США в состав ЮНЕСКО завершена, Соединенные Штаты стали 194-м государством - членом организации.

Процедура возвращения США в состав ЮНЕСКО завершена, Соединенные Штаты стали 194-м государством - членом организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮНЕСКО.

"Процедура возвращения США в ЮНЕСКО завершена: Соединенные Штаты вновь официально стали государством - членом нашей организации", - заявила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле. Таким образом, как считает Азуле, "ЮНЕСКО вновь движется в сторону универсальности".

В пресс-службе организации отметили, что 9 июля Азуле провела телефонный разговор с американской стороной, в ходе которого ей сообщили о том, что в Вашингтоне подписан документ о принятии устава ЮНЕСКО.

30 июня участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО одобрили резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга.

В 2011 году Вашингтон прекратил финансирование ЮНЕСКО, выразив несогласие с ее решением предоставить полноправное членство Палестине, не являющейся государством - членом ООН. 12 октября 2017 года администрация президента Дональда Трампа направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе, обвинив организацию в предвзятости и заявив о необходимости ее глобального реформирования. Членство было прекращено 31 декабря 2018 года.