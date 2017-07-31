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    США вернули Японии 4 га земли

    Она расположена в южной префектуре Окинава

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ США вернули Японии часть территории, которая использовалась под авиабазу корпуса морской пехоты США Футэмма. Она расположена в южной префектуре Окинава.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

    Площадь возвращенной территории составляет 4 га.

    В настоящий момент в Японии ведутся строительные работы для передислокации авиабазы. По мнению жителей района, в котором расположен объект, полеты конвертопланов MV-22 Osprey, расположенных на базе, небезопасны для местного населения.

    Как отмечается в агентстве, решение США вернуть часть территории демонстрирует намерение страны сдвинуть данный процесс с мертвой точки.

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