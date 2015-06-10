​США вернули себе мировое лидерство по добыче нефти

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ США в 2014 году стали крупнейшей нефтедобывающей державой мира.

Как передает Report, такие данные приводятся в ежегодном исследовании британской нефтегазовой корпорации BP.

Добыча нефти в США увеличилась почти на 16 процентов, составив 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Американцы опередили в списке Саудовскую Аравию (11,5 миллиона баррелей в день) и Россию (10,8 миллиона баррелей). Рост добычи в этих странах составил соответственно 0,9 и 0,6 процента.

По объему добычи США вышли на первое место впервые с 1975 года. При этом BP использовала в своих подсчетах данные не только по «конвенционной» и сланцевой нефти, но и добычу из битумных песков, а также газоконденсат.

США одновременно сохранили свои позиции как главный потребитель нефти в мире. Потребление в стране в прошлом году составило 19 миллионов баррелей в сутки, чуть выше, чем за год до этого. Второе и третье место в этом списке занимают Китай и Япония.