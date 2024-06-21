США вернули плавучий пирс к берегам сектора Газа

Соединенные Штаты восстановили и заново поставили на якорь у берегов сектора Газа плавучий пирс, который ранее был поврежден из-за непогоды.

Соединенные Штаты восстановили и заново поставили на якорь у берегов сектора Газа плавучий пирс, который ранее был поврежден из-за непогоды.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Ранее сообщалось, что плавучий пирс был отбуксирован в порт Ашдод в Израиле из-за непогоды.

"Могу подтвердить, что личный состав Центрального командования ВС США вчера восстановил и поставил на якорь временный пирс, ведущий к Газе", - сказал он.

Райдер добавил, что с момента восстановления работы плавучего пирса по нему удалось доставить в сектор Газа порядка 656 тонн гуманитарных грузов. Он также отметил, что американские власти не ставят временных ограничений на эксплуатацию плавучего пирса.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в начале мая сообщило, что грузовики начали доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, используя временный пирс. Однако в конце того же месяца он был поврежден волнами. 9 июня ВС США сообщили о возобновлении перевалки гуманитарных грузов после завершения ремонта пирса. По данным CENTCOM, с этого момента населению палестинского анклава было доставлено около 492 тонн грузов.