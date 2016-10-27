США, Великобритания, Франция и Украина покинули заседание СБ ООН по Сирии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Великобритания, США, Франция и Украина устроили демарш на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии.

Как передает Report, постоянные представители четырех стран при ООН покинули зал в тот момент, когда слово взял сирийский посол Башар Джаафари.

Дипломат заявил, что западные страны "словно попугаи, повторяют ложь об операциях, которые проводят в Сирии сирийская армия при поддержке российских союзников".

"Как они могут бороться с террористами, когда они зависят от них как от источников информации? Правительства этих стран связаны с террористами", - утверждал Джаафари. Он обратил внимание собравшихся на международную поддержку, которой пользуется операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки ИГИЛ, и подчеркнул, что сирийское правительство имеет точно такое же право отбить у террористов Алеппо.

Постпред РФ Виталий Чуркин назвал поведение коллег странным и неуместным, но заметил, что "они делают это регулярно".

"Я думаю, что это странно. На мой взгляд, это неуместно, но иногда дипломаты идут на такое", - сказал российский дипломат, обратив внимание, что его коллеги вернулись в зал СБ, когда слово взял заместитель генерального секретаря ООН Стивен О'Брайен.

"Но вы знаете, это один из инструментов в распоряжении дипломатов. Когда нет других средств, иногда обращаешься к этому", - добавил Чуркин.

Объясняя свое решение покинуть зал Совбеза, британский постпред Мэттью Райкрофт заявил, что сделал это, так как сирийский режим живет в еще более воображаемом мире, чем Россия".