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США ведут военное планирование на случай дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

США ведут военное планирование на случай дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке Соединенные Штаты ведут военное планирование на случай дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Другие страны
11 октября 2023 г. 04:13
США ведут военное планирование на случай дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты ведут военное планирование на случай дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент также поручил нам заняться планированием действий на случай любых сценариев эскалации ситуации", - сказал он. Салливан добавил, что такое планирование уже активно ведется.

Салливан также напомнил, что по указанию президента США Джо Байдена уже переброшен в восточную часть Средиземного моря авианосец Gerald Ford. "Мы готовы перебросить дополнительные силы по мере необходимости", - добавил он.

Представитель Белого дома пояснил, что американские войска перебрасываются для того, чтобы дать сигнал не движению ХАМАС, а "другим государствам или негосударственным субъектам, которые могут попытаться расширить эту войну".

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