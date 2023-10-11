США ведут военное планирование на случай дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты ведут военное планирование на случай дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
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"Президент также поручил нам заняться планированием действий на случай любых сценариев эскалации ситуации", - сказал он. Салливан добавил, что такое планирование уже активно ведется.
Салливан также напомнил, что по указанию президента США Джо Байдена уже переброшен в восточную часть Средиземного моря авианосец Gerald Ford. "Мы готовы перебросить дополнительные силы по мере необходимости", - добавил он.
Представитель Белого дома пояснил, что американские войска перебрасываются для того, чтобы дать сигнал не движению ХАМАС, а "другим государствам или негосударственным субъектам, которые могут попытаться расширить эту войну".