США ведут консультации по резолюции ООН по Газе

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США консультируется в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о секторе Газа.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США консультируется в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции о секторе Газа.

Как сообщает Report , об этом он заявил в ходе регулярного брифинга.

"Мы ведем конструктивные консультации с нашими коллегами в Совете Безопасности с целью урегулирования остающихся вопросов, связанных с резолюцией", — сказал Миллер.

Ранее заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа является "худшим на свете". Во многих местах на планете наблюдаются "ужасные" страдания людей, но они могут спастись бегством, в то время как из сектора Газа, заявил он, люди уйти не могут.

Он отметил, что ни одна семья в секторе Газа не может планировать свое будущее, и будет еще хуже. По его словам, гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, когда болезни и голод начинают быть основной причиной "лишений".