США вдвое увеличили продажу оружия за рубеж в 2023 году

По итогам 2023 года американские оборонные компании поставили за границу оружия на 81 млрд долларов, что на 56% больше, чем годом ранее.

По итогам 2023 года американские оборонные компании поставили за границу оружия на 81 млрд долларов, что на 56% больше, чем годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на данные Госдепа. США.

В 2022 году США продали оружия за рубеж на 52 млрд долларов.

Лидирующую роль сыграли крупные сделки, связанные с поставками оружия Украине. Крупнейшими были продажи ударных и транспортных вертолетов почти на 30 млрд долларов, а также поставки ракетных установок большой дальности Польше и Германии.

Как утверждает газета, наращивание продаж оружия обусловлено стремлением НАТО запастись самым современным оружием в условиях противостояния с Россией. Politico пишет, что администрация президента США Джо Байдена пытается воспользоваться моментом, чтобы "отучить страны от импорта российского оружия и увеличить внутреннее оборонное производство".

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщал, что в 2022 году выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний отрасли составила 597 млрд долларов. При этом продажи снизились на 3,5% год к году. Американские и европейские производители не смогли значительно нарастить производство, несмотря на возросший спрос на их продукцию.