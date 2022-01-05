США вдвое увеличат объем закупок таблеток Pfizer для лечения COVID-19

Власти США решили как минимум в два раза увеличить объемы закупок таблеток от коронавируса компании Pfizer.

Власти США решили как минимум в два раза увеличить объемы закупок таблеток от коронавируса компании Pfizer.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Джо Байден.

Изначально Вашингтон планировал закупить 10 млн доз препарата.

Во время выступления в Белом доме господин Байден заявил, что таблетки Pfizer могут "коренным образом изменить влияние" пандемии COVID-19 на страну. Он также пожаловался на нехватку тестов на коронавирус.

Таблетки Pfizer получили название Paxlovid. Их показано применять сразу после диагностирования COVID-19 или в течение пяти дней после появления его симптомов. Американский медицинский регулятор FDA одобрил применение лекарства в декабре. В числе его побочных эффектов — нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое давление и боли в мышцах.