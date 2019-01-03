США вдвое сократят военное присутствие в Афганистане

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Минобороны США планируют вдвое сократить военное присутствие Соединённых Штатов в Афганистане.

Как передает Report, об этом информирует Military.com со ссылкой на источник в Пентагоне.

"2 января военные чиновники США по-прежнему неохотно обсуждали планы вывода войск из Афганистана, но источник, знакомый со стратегией, сообщил Military.com, что (командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт) Миллер планирует вывести около 7 тыс. из примерно 14 тыс. американских солдат из страны в течение следующих 8—12 месяцев", — говорится в тексте.

В декабре СМИ сообщали, что Американские власти намерены вывести из Афганистана более 7 тыс. военнослужащих США.