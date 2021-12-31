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США в январе одобрят бустерные прививки для детей 12-15 лет

США в январе одобрят бустерные прививки для детей 12-15 лет Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в начале 2022 года одобрит применение бустерных доз вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом Pfizer - BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 05:33
США в январе одобрят бустерные прививки для детей 12-15 лет

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в начале 2022 года одобрит применение бустерных доз вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом Pfizer - BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, регулятор примет соответствующее решение уже на следующей неделе, 3 января. Помимо этого, медики планируют разрешить применение бустерной дозы вакцины для детей от 5 до 11 лет с ослабленной иммунной системой.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране с начала пандемии было зафиксировано около 1,8 млн случаев заражения коронавирусом в возрастной категории от 12 до 15 лет, 246 подростков этого возраста умерли от последствий заболевания.

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