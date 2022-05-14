США в скором времени проведут ротацию 10,5 тыс. военных в Европе

США в ближайшие недели проведут ротацию около 10,5 тыс. военнослужащих в Европе, данные силы не будут воевать в Украине.

США в ближайшие недели проведут ротацию около 10,5 тыс. военнослужащих в Европе, данные силы не будут воевать в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"США продолжают курс на поддержание сильного сдерживания и оборонительного позиционирования на восточном фланге НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин поручил развернуть около 10,5 тыс. военнослужащих в ближайшие месяцы, которые заменят ранее разместившиеся армейские подразделения на европейском театре операций, - сказал он. - Это развертывание полностью является заменой подразделений, которые вернутся в места дислокации в соответствии с надлежащей передачей ответственности. Эта передача состоится в ближайшие недели, даже в ближайшие месяцы этим летом".

По словам Кирби, военнослужащие не будут отправлены в Украину. "Эти передвижения проходят в рамках реагирования на нынешнюю обстановку в области безопасности. Эти силы не собираются воевать в Украине", - отметил представитель ведомства.

Кирби уточнил, что ротация носит запланированный характер.