США в пакете военной помощи Тайваню поставят разведывательные дроны

Правительство США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом 345 млн долларов передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A.

Правительство США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом 345 млн долларов передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным военных источников, точные сроки поставки пока неизвестны, так как специалисты США в настоящее время демонтируют с беспилотников наиболее передовое оборудование. Источник также отметил, что в пакет помощи войдут программы обучения и боеприпасы.

Оборонное ведомство острова, пишет агентство, отказалось комментировать эту информацию.

Как указал доцент Института стратегических исследований тайваньского университета Даньцзян Линь Инъю, беспилотники MQ-9A смогут в значительной степени повысить разведывательные возможности Тайваня. Кроме того, они способны в режиме реального времени передавать полученную информацию по спутниковой связи.

Тайвань ранее заказывал у США четыре более совершенные модификации MQ-9B SeaGuardian за 217 млн долларов. Сделка была одобрена еще администрацией Дональда Трампа, а поставка должна быть завершена в 2025 году.