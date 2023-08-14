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США в пакете военной помощи Тайваню поставят разведывательные дроны

США в пакете военной помощи Тайваню поставят разведывательные дроны Правительство США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом 345 млн долларов передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A.
Другие страны
14 августа 2023 г. 15:26
США в пакете военной помощи Тайваню поставят разведывательные дроны

Правительство США в рамках пакета военной помощи Тайваню объемом 345 млн долларов передадут ему четыре разведывательных беспилотника MQ-9A.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным военных источников, точные сроки поставки пока неизвестны, так как специалисты США в настоящее время демонтируют с беспилотников наиболее передовое оборудование. Источник также отметил, что в пакет помощи войдут программы обучения и боеприпасы.

Оборонное ведомство острова, пишет агентство, отказалось комментировать эту информацию.

Как указал доцент Института стратегических исследований тайваньского университета Даньцзян Линь Инъю, беспилотники MQ-9A смогут в значительной степени повысить разведывательные возможности Тайваня. Кроме того, они способны в режиме реального времени передавать полученную информацию по спутниковой связи.

Тайвань ранее заказывал у США четыре более совершенные модификации MQ-9B SeaGuardian за 217 млн долларов. Сделка была одобрена еще администрацией Дональда Трампа, а поставка должна быть завершена в 2025 году.

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Версия на английском языке US to supply reconnaissance drones in Taiwan military aid package

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