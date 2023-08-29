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США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на ядерные испытания

США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на ядерные испытания Соединенные Штаты призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить мораторий на испытания этого вида вооружений и в дальнейшем его исполнять.
Другие страны
29 августа 2023 г. 20:30

Соединенные Штаты призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить мораторий на испытания этого вида вооружений и в дальнейшем его исполнять.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний.

"Мы первыми подписали ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) в сентябре 1996 года. С той поры без единого исключения Соединенные Штаты соблюдают мораторий на ядерные испытания, и мы призываем все страны, обладающие ядерным оружием, объявить о подобном моратории и придерживаться его", - сказала она.

Как добавила Дженкинс, хоть подобные добровольные моратории и позволяют поддерживать международную норму по отказу от испытаний ядерного оружия, однако США признают, что "альтернативы юридически обязывающему запрету, который будет гарантировать ДЗЯО (Договор о запрещении ядерного оружия), нет".

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