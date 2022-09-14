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США в обход "Талибан" откроет финансирование для Афганистана

США в обход "Талибан" откроет финансирование для Афганистана Соединенные Штаты переведут 3,5 млрд долларов из замороженных активов афганского центробанка в швейцарский трастовый фонд. Эти средства пойдут на стабилизацию экономики Афганистана.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 14:14
США в обход Талибан откроет финансирование для Афганистана

Соединенные Штаты переведут 3,5 млрд долларов из замороженных активов афганского центробанка в швейцарский трастовый фонд. Эти средства пойдут на стабилизацию экономики Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американское министерство финансов.

"Афганский фонд защитит, сохранит и поможет осуществлять целевые выплаты из этих 3,5 млрд долларов для обеспечения большей стабильности афганской экономики", - говорится в заявлении Минфина.

По его данным, финансирование будет происходить в обход правительства Афганистана, во главе которого стоит радикальное движение "Талибан".

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Версия на английском языке US to open funding for Afghanistan bypassing Taliban

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