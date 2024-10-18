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США в ноябре объявят новые меры помощи Украине на встрече в формате "Рамштайн"

США в ноябре объявят новые меры помощи Украине на встрече в формате "Рамштайн" США в ноябре объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".
Другие страны
18 октября 2024 г. 17:50
США в ноябре объявят новые меры помощи Украине на встрече в формате Рамштайн

США в ноябре объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби.

"Поэтому я полностью ожидаю, что Соединенные Штаты придут на встречу группы в Рамштайне в виртуальном формате с дополнительными обязательствами по обеспечению безопасности Украины", - сказал он.

Кирби отказался говорить о деталях новых пакетов военной помощи, уточнив, что до встречи остается еще около месяца.

Он также добавил, что Байден примет участие в предстоящей встрече удаленно и не поедет в Германию в ноябре.

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