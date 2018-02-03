США в новой ядерной доктрине назвали Россию, Китай и КНДР угрозой для АТР

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В опубликованной ядерной доктрине США указывается, что Россия, Китай и КНДР представляют угрозу американским интересам и союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Как передает Report, со ссылкой на RТ, об этом говорится в тексте документа.

"Обязательства США перед нашими союзниками и партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе непоколебимы. Как и в Европе, сильные, сплочённые альянсы и сдерживающие меры являются наиболее эффективными средствами обеспечения доверия в АТР. Однако Северная Корея, Китай и Россия представляют уникальные и сложные угрозы нашим союзникам и интересам в регионе", - указывается в доктрине.

Отмечается, что структура американского альянса в Азии отличается от европейского варианта. Если в Европе есть один многонациональный союз, то в Азии это серия двусторонних договорённостей с разной степенью многостороннего сотрудничества.