США в марте введут пошлины на авто, полупроводники, фармацевтику и древесину

Правительство США планирует в марте ввести импортные пошлины на автомобили, полупроводники, фармакологическую продукцию и древесину.
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"В ближайший месяц или раньше я объявлю о пошлинах на автомобили, полупроводники, фармацевтические препараты, лекарства, фармакологическую продукцию и древесину. Возможно, и на некоторые другие товары", - сказал он.
"Это окажет большое влияние на Америку. Мы возвращаем наши предприятия назад", - добавил президент США.
Ранее Трамп заявил, что США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику.