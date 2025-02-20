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США в марте введут пошлины на авто, полупроводники, фармацевтику и древесину

США в марте введут пошлины на авто, полупроводники, фармацевтику и древесину Правительство США планирует в марте ввести импортные пошлины на автомобили, полупроводники, фармакологическую продукцию и древесину.
Другие страны
20 февраля 2025 г. 06:05
США в марте введут пошлины на авто, полупроводники, фармацевтику и древесину

Правительство США планирует в марте ввести импортные пошлины на автомобили, полупроводники, фармакологическую продукцию и древесину.

Как передает Report, об этом американский президент Дональд Трамп заявил, выступая на организованном Саудовской Аравией инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида).

"В ближайший месяц или раньше я объявлю о пошлинах на автомобили, полупроводники, фармацевтические препараты, лекарства, фармакологическую продукцию и древесину. Возможно, и на некоторые другие товары", - сказал он.

"Это окажет большое влияние на Америку. Мы возвращаем наши предприятия назад", - добавил президент США.

Ранее Трамп заявил, что США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику.

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