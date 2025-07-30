США в конце недели объявят о дополнительных мерах против Индии за торговлю с РФ

США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.

США объявят в конце недели, какие дополнительные меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с РФ.

Как передает Report, об этом заявил во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп.

На просьбу пояснить, какие дополнительные ограничительные меры США могут принять в отношении Индии, Трамп заявил о торговом дефиците в отношениях двух стран и отметил, что в Индии действуют одни из самых высоких импортных пошлин в мире.

"Они готовы существенно снизить их, но посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с Индией, посмотрим, к чему они приведут. Не столь важно, заключим ли мы сделку или введем в их отношении определенные пошлины, вы узнаете об этом в конце недели", - заявил хозяин Белого дома.

На этой неделе Трамп сообщил, что если с Индией не удастся заключить соглашение, то пошлины на индийский импорт могут составить до 25%.