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    США в ходе авиаудара в Сомали уничтожили пять боевиков "Аш-Шабаб"

    Операция сил США была связана с поддержкой миротворцев из Уганды

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Авиация США нанесла в южных районах Сомали удар по боевикам группировки "Аш-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, которого цитирует агентство Рейтерс, в результате удара были уничтожены пять боевиков.

    Он пояснил, что операция сил США была связана с поддержкой миротворцев из Уганды, которые вступили в бой с 15-20 боевиками "Аш-Шабаб".

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