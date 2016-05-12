США в ходе авиаудара в Сомали уничтожили пять боевиков "Аш-Шабаб"

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Авиация США нанесла в южных районах Сомали удар по боевикам группировки "Аш-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой".

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, которого цитирует агентство Рейтерс, в результате удара были уничтожены пять боевиков.

Он пояснил, что операция сил США была связана с поддержкой миротворцев из Уганды, которые вступили в бой с 15-20 боевиками "Аш-Шабаб".