США в День независимости Украины объявят о пакете военной помощи Киеву в $3 млрд

США объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 млрд долларов в День независимости Украины.

США объявят о пакете военной помощи Киеву на 3 млрд долларов в День независимости Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"США объявят о пакете военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов в связи с днем независимости", - говорится в заявлении.

Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что общий объем военной помощи, выделенной Украине со стороны США при администрации президента Джо Байдена, превысил 10 млрд долларов. Об этом он сообщил на брифинге.

До этого в Пентагоне сообщили о намерении США выделить Украине до 775 млн долларов США в рамках военной помощи и предоставить боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Соединенные Штаты также предоставят Киеву 1 500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1 000 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Отмечается, что помощь предоставят в рамках указа президента США Джо Байдена.